Формирование правительства Израиля поручили Бени Ганцу

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства страны по итогам выборов 17 сентября лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван», экс-начальнику генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу.

Ганц должен сформировать коалицию за 28 дней, передает ТАСС.

В понедельник действующий премьер страны Биньямин Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства президенту Ривлину, который сообщил, что передаст право на создание коалиции Бени Ганцу.

17 сентября в Израиле прошли выборы в кнессет, блок «Кахоль-Лаван» Ганца получил 26,5% голосов избирателей, партия «Ликуд» Нетаньяху – 25,8% голосов.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что время Нетаньяху в Израиле прошло.