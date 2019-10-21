Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что передаст лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу право на формирование коалиции после неудачной попытки действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства президенту Ривлину. Президент получил заявление Нетаньяху, в котором говорится, что он возвращает мандат на создание правительства президенту, так как не смог этого сделать», – передает ТАСС сообщение пресс-службы президента Израиля.

В конце сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать следующее правительство.

17 сентября в Израиле прошли выборы в кнессет, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 26,5% голосов избирателей, партия «Ликуд» Нетаньяху набрала 25,8% голосов.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху прошло.

Бени Ганц, в свою очередь, обещал сформировать и возглавить правительство единства.