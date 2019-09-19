Лидер «Кахоль-Лаван» пообещал сформировать правительство единства в Израиле

Лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц пообещал сформировать и возглавить правительство единства по итогам выборов.

«Народ Израиля высказался в пользу правительства единства. Я намерен создать широкое либеральное правительство и возглавить его», – цитирует ТАСС Ганца.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал своего основного соперника на выборах Ганца сформировать правительство единства.

Напомним, во вторник в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете.

Партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху набрала 25,8% голосов, этот результат позволяет претендовать на 31 депутатское место.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «Нетаньяху пора уходить».