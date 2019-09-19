Лидер «Кахоль-Лаван» пообещал сформировать правительство единства в Израиле

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...

Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Лидер «Кахоль-Лаван» пообещал сформировать правительство единства в Израиле

              19 сентября 2019, 14:54

              Текст: Евгения Шестак

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              Лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц пообещал сформировать и возглавить правительство единства по итогам выборов.

              «Народ Израиля высказался в пользу правительства единства. Я намерен создать широкое либеральное правительство и возглавить его», – цитирует ТАСС Ганца.

              Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал своего основного соперника на выборах Ганца сформировать правительство единства.

              Напомним, во вторник в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете.

              Партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху набрала 25,8% голосов, этот результат позволяет претендовать на 31 депутатское место.

              Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «Нетаньяху пора уходить».


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