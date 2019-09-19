Нетаньяху призвал основного соперника на выборах сформировать правительство единства

Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху призвал своего основного соперника на выборах, лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца сформировать правительство единства.

Нетаньяху заявил, что необходимо сформировать «правительство широкого единства». Он призвал Бени Ганца встретиться и «привести в движение этот ход», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Galei Tzahal.

Напомним, во вторник в Израиле прошли выборы в кнессет.

После обработки 90% бюллетеней ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей. Это соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете.

Партия «Ликуд» набрала 25,8% голосов, этот результат позволяет претендовать на 31 депутатское место.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «Нетаньяху пора уходить».