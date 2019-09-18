Партия Нетаньяху проигрывает одно место в парламенте после подсчета 90% голосов

Взгляд
18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
Разделы

Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
Перейти а раздел…

Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
Перейти а раздел…

Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Корейский беспредел в российских водах

    Почему Польша — «гиена Европы»

    Как военные и разведчики используют животных

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на нефтяные объекты
              Турчак назвал приговор актеру Устинову «вопиющей несправедливостью»Главу института нацпамяти Украины Вятровича уволилиКиев заявил о готовности отвести войска по всей линии разграничения в ДонбассеРогозин решил сохранить в тайне происхождение «дырки» в МКС
              Горгадзе оценил перспективы пересмотра дела актера УстиноваПодозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал винуСавченко высмеяли за романтическую фотосессию в длинном платьеВ Германии рассказали о подготовке командного центра НАТО к войне с Россией
              Бурджанадзе предсказала «абсолютный коллапс» в Грузии в случае российских санкцийПо факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников завели делоПольша отказала крымскому депутату в визе для совещания ОБСЕУмер бывший полузащитник «Зенита» и сборной Нидерландов

              Главная тема


              Американская разведка послала шифровку российским коллегам

              «мощная модель»


              В Крыму заявили о психической атаке со стороны Украины

              выборы в Кнессет


              В Израиле заявили о «конце» Нетаньяху

              армия и вооружение


              Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

              Видео

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              нападение браконьеров


              Корейские моряки готовы биться за российскую акваторию

              энергетические правила


              Газпром заработает на европейском выборе Украины

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Израиль для России – это:

              Партия Нетаньяху проигрывает одно место в парламенте после подсчета 90% голосов

              18 сентября 2019, 14:23

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху на выборах в кнессет Израиля по результатам подсчета 90% голосов отстает на одно кресло в парламенте от оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» экс-главы генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

              Сейчас «Кахоль-Лаван» получает 32 места из 120 в Кнессете, у «Ликуда» – 31 место. Третье место занимает «Объединенный арабский список», который получает пока 13 депутатских мандатов. Еще девять кресел в парламенте получает партия русскоязычных израильтян «Наш дом – Израиль», которой руководит экс-министр обороны Авигдор Либерман, передает РИА «Новости».

              Религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» имеют девять и восемь мест. Правая партия «Ямина» - семь мандатов, у блока «Авода-Гешер» – шесть мест в парламенте, у «Демократического союза» – пять.

              Всего в выборах приняли участие 29 партий, остальные пока не проходят барьер в 3,25%.

              Государственное радио Израиля «Кан» отмечает, что 56 мест в Кнессете контролирует блок центристских и левых партий, правые и религиозные партии, которые являются опорой Нетаньяху, имеют только 55 мест. Но ни те, ни другие пока не могут сформировать минимально необходимую коалицию из 61 депутата без поддержки НДИ Либермана.

              Окончательные результаты подсчета голосов должны быть опубликованы 25 сентября. После этого президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов.

              Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху в Израиле прошло, ему пора уходить.

              Напомним, в Израиле проходят повторные выборы, которые пришлось проводить, так как партия Нетаньяху хоть и одержала победу над «Кахоль-лаван» в прошлый раз, но Нетаньяху не смог договориться о создании коалиции.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............