Партия Нетаньяху проигрывает одно место в парламенте после подсчета 90% голосов

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху на выборах в кнессет Израиля по результатам подсчета 90% голосов отстает на одно кресло в парламенте от оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» экс-главы генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Сейчас «Кахоль-Лаван» получает 32 места из 120 в Кнессете, у «Ликуда» – 31 место. Третье место занимает «Объединенный арабский список», который получает пока 13 депутатских мандатов. Еще девять кресел в парламенте получает партия русскоязычных израильтян «Наш дом – Израиль», которой руководит экс-министр обороны Авигдор Либерман, передает РИА «Новости».

Религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» имеют девять и восемь мест. Правая партия «Ямина» - семь мандатов, у блока «Авода-Гешер» – шесть мест в парламенте, у «Демократического союза» – пять.

Всего в выборах приняли участие 29 партий, остальные пока не проходят барьер в 3,25%.

Государственное радио Израиля «Кан» отмечает, что 56 мест в Кнессете контролирует блок центристских и левых партий, правые и религиозные партии, которые являются опорой Нетаньяху, имеют только 55 мест. Но ни те, ни другие пока не могут сформировать минимально необходимую коалицию из 61 депутата без поддержки НДИ Либермана.

Окончательные результаты подсчета голосов должны быть опубликованы 25 сентября. После этого президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху в Израиле прошло, ему пора уходить.

Напомним, в Израиле проходят повторные выборы, которые пришлось проводить, так как партия Нетаньяху хоть и одержала победу над «Кахоль-лаван» в прошлый раз, но Нетаньяху не смог договориться о создании коалиции.