Эксперт оценил шансы Нетаньяху победить на перевыборах

«Пока политический левый лагерь страны идентифицирует себя с абсолютно исчерпавшейся идеей «два государства для двух народов», шансов что-то противопоставить Нетаньяху и прийти к власти у них нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Зеэв Ханин, комментируя объявление досрочных парламентских выборов в Израиле и разногласия между Авигдором Либерманом и Биньямином Нетаньяху.

«Позиция Либермана вполне понятна. С его точки зрения, компромисс по вопросам призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию был достигнут еще в предыдущую каденцию», – заявил преподаватель отделения политических наук Университета имени Бар-Илана (Израиль) Зеэв Ханин.

«Тот закон, который он требовал провести (сделать частью коалиционного соглашения пункт об армейском призыве представителей ультрарелигиозных партий), это результат уже множества компромиссов. Поэтому согласиться с требованиями компромисса на компромисс – значит, отказаться от сути, полностью потерять то, что в Израиле определяется таким несколько абстрактным и расплывчатым термином, как «общественное доверие». Поэтому, с точки зрения Либермана, тут договариваться не о чем», – считает эксперт.

Второй аргумент Либермана, по мнению эксперта, заключается в том, что вопрос призыва – это только вишенка на торте. Либерман считает, что речь идет о целом комплексе вопросов, связанных со взаимоотношениями государства и руководства религиозных общин. Поскольку эта тема в обществе востребована, то партия, которая позиционирует себя в качестве светской правой, уступить в данном вопросе не может. Последние опросы общественного мнения наглядно демонстрируют, что представительство партии «Наш дом – Израиль» в Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня, выросло бы в два раза. Это наглядно демонстрирует, что позиция Либермана находит понимание и отклик в израильском обществе, констатировал Зеэв Ханин.

«Что будет дальше? Скорее всего, по итогам выборов расстановка политических сил останется прежней. Возможно с некоторым ростом широкого правого лагеря. По поводу ответа на вопрос: кто будет премьер-министром этого лагеря, сомнений нет ни у кого – это Биньямин Нетаньяху. Разговоры о том, что это некая конспирация, чтобы передать власть левым или, наоборот, привести кого-то, кроме Нетаньяху, из рядов партии «Ликуд» – лишь элементы пропаганды и пиара. На практике так вопрос не стоит», ­– подчеркнул собеседник.

По словам Зеэва Ханина, партии «Ликуд» и НДИ («Наш дом – Израиль») в данном случае борются за одну и ту же группу избирателей. С другой стороны, ультрарелигиозные партии обвиняют Либермана в том, что он изначально не хотел формировать коалицию, что его задача была убрать Нетаньяху и самому стать премьер-министром, но серьезно относиться ко всему этому не стоит.

«До тех пор, пока мы живем в эпоху Осло (двусторонние секретные переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта, проходившие под эгидой Норвегии в 1993 году – прим. ВЗГЛЯД) и тема «два государства для двух народов» находится на повестке дня – все понимают, что, как говорится, «бобик сдох и жучка замуж вышла». Но пока эта тема в заголовках, а израильский левый лагерь идентифицирует себя с этой абсолютно исчерпавшейся идеей, шансов что-то противопоставить Нетаньяху и прийти к власти у них нет», – резюмировал эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы – они назначены на 17 сентября.

В полночь 29 мая истек 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование новой правительственной коалиции по итогам выборов 9 апреля. Нетаньяху в отведенное время не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва.

Закон о роспуске палаты всего лишь через месяц после присяги депутатов палаты 21-го созыва потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства другому депутату.

Ранее Нетаньяху сделал «последнее предложение» по компромиссу между партией «Наш дом – Израиль» во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом и двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и «Яхадут ха-Тора» вокруг утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Либерман настаивал, чтобы документ, принятый в предварительном чтении еще в прошлом году предыдущим составом палаты, был утвержден без изменений.