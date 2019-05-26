Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху велел подготовить проект закона о роспуске парламента, сообщают СМИ.

Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».

Премьер продолжает коалиционные переговоры, но велел депутату от возглавляемой им партии «Ликуд» Мики Зохару подготовить законопроект о роспуске, утверждение которого приведет к новым выборам в парламент – такого не происходило ни разу за 71-летнню историю современного Израиля.

Нетаньяху объявил о «последней попытке предотвратить ненужные выборы».

10 апреля партия Нетаньяху «Ликуд» победила в серьезной конкурентной борьбе с блоком «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца.