Израильские телеканалы объявили о победе Нетаньяху на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах, обеспечив себе рекордный пятый срок полномочий, сообщают три главных телеканала Израиля.

По результатам подсчета 97% голосов избирателей ни одна из партий кандидатов не получила правящего большинства, но Нетаньяху удалось удержать лидерство, необходимое для формирования коалиционного правительства, сообщает Reuters.

Как сообщает MIGnews.com, по результатам обработки 96% протоколов партия «Ликуд» действующего главы израильского правительства получила 37 депутатских мандатов. Блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет бывший глава израильского генштаба Бени Ганц, получил 36 мандатов.

В целом правый блок лидирует с большим преимуществом, у него 67 мандатов, в то время как блок левоцентристских партий не может рассчитывать более чем на 53 мандата.

Еще до завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Израиле и премьер страны Биньямин Нетаньяху, и его главный соперник Бени Ганц заявили о своей победе.

Нетанияху заявил своим сторонникам: «Сегодня – ночь громадной победы. 23 года назад я стоял здесь рядом с Сарой в первый раз, и сегодня мы снова здесь, чтобы поблагодарить вас. Мы исполняем великую миссию. Я работаю день и ночь, во имя вас, для вас, для нашего государства, ради нашего народа, для нашей страны».

«Вы достигли невероятного, немыслимого успеха, столкнувшись с практически непреодолимыми препятствиями – и «Ликуд» вышел из этого испытания драматически большим и сильным. Я очень признателен народу Израиля за то, что он оказал мне доверие в пятый раз. Когда еще мы получали так много мандатов? Согласно большинству прогнозов, мы продолжим вести государство Израиль к новым высотам», – добавил он.

После публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, преодолевшими электоральный барьер, чтобы определить депутата с наилучшими шансами на поддержку парламентским большинством. У такого обладателя «премьерского патента» будет до 42 дней на формирование коалиции и кабинета, на нее опирающегося.