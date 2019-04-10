О победе на выборах в Израиле заявили и Нетаньяху, и его соперник

Еще до завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Израиле и премьер страны Биньямин Нетаньяху, и его главный соперник Бенни Ганц заявили о своей победе.

Судя по данным exit poll, правые и религиозные партии получают половину и более мест в парламенте, обеспечивая Нетаньяху предпочтительные шансы на сохранение поста премьера.

Потенциальная коалиция «против Нетаньяху» набирает не больше 60 мандатов из 120. Это число включает и арабские объединения, чью поддержку Ганц может и не получить, передает РИА «Новости».

В целом партия Нетаньяху «Ликуд» незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца «Кахоль-Лаван», но у Нетаньяху выше шансы собрать коалиционное большинство.

Получив официальные результаты выборов, президент Израиля Реувен Ривлин поручит формирование правительства одному из депутатов, который, по его мнению, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой большинства в парламенте.

Ганц уже выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.

Нетаньяху сообщил, что уже начал коалиционные переговоры с лидерами правых партий, почти все, по словам действующего главы правительства, обещали поддержать его в качестве премьера Израиля.