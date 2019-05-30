В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы

Кнессет (парламент Израиля) утвердил во втором и третьем чтениях закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы, сообщил по итогам голосования спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

«Кнессет утвердил закон о самороспуске, за проголосовали 74, против – 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут еще два заседания», – сказал он, передает ТАСС.

Повторные выборы назначены на 17 сентября.

В полночь 29 мая истек 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование новой правительственной коалиции по итогам выборов 9 апреля. Нетаньяху в отведенное время не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва.

Закон о роспуске палаты всего лишь через месяц после присяги депутатов палаты 21-го созыва потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства другому депутату.