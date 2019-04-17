Нетаньяху поручено сформировать новый кабмин Израиля

Израильский президент Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство после победы его политической силы на парламентских выборах.

Лидеру правящей партии «Ликуд» Нетаньяху приступит к коалиционным переговорам для распределения портфелей министров. Закон отводит на них 28 дней с вохможностью продления еще на 14, передает РИА «Новости».

«Вы сейчас получаете мандат на формирование следующего правительства», – сказал Ривлин.

Коалицию Нетаньху собирается строить из шести правых и религиозных партий, которые получили 65 мандатов из 120 в кнессете. Все они рекомендовали его на пост премьера на консультациях с Ривлином.

Для Нетаньяху это четвертый премьерский срок подряд и пятый в карьере.

Напомним, 10 апреля Нетаньяху одержал победу на израильских национальных выборах. При этом партия Нетаньяху «Ликуд» победила в серьезной конкурентной борьбе с блоком «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца.