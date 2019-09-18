В Израиле заявили о «конце» Нетаньяху

«Просто Нетаньяху пора уходить. Даже его большой друг – господин Трамп – сообразил, что к чему. Он любит победителей, а не лузеров», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер. Так он прокомментировал предварительные итоги выборов в Кнессет Израиля, согласно которым партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» балансирует на грани поражения.

«Нетаньяху пересидел, и за последние 5 месяцев его вторая большая ошибка – он не смог сформировать правительство в апреле. Даже его большой друг – господин Трамп – сообразил, что к чему. Он любит победителей, а не лузеров. Так что не помогли ему ни Трамп, ни Путин, которые всячески пытались это сделать, потому что уже с ним сработались», – добавил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.

Он отметил, что израильтяне не голосовали за Нетаньяху, потому «он уже надоел». «И его жена тоже, которая влезала в разные дела, и сын, который срывался на политиков», – пояснил Векслер.

Однако предварительные результаты выборов не говорят о том, что уход Нетаньяху состоится.

«Но он не просто не победил, его правый блок, который должен был получить 61% голосов, получил где 54%, где 55%. Еще нет окончательных данных, еще считаем. Но даже если Нетаньяху останется на какое-то время, 2 октября будут слушания по трем делам против него. И рано или поздно он не только уйдет, а даже сядет», – добавил эксперт.

По его мнению, в ближайшем будущем будут сложности с формированием правительства. «Может быть, будет сформировано правительство национального единства из «Ликуда» и бело-голубых», – сказал Векслер.

Он также отметил, что арабам на выборах удалось взять около 15 мандатов, потому что они почувствовали возможность смены режима.

«Они тоже очень не любят Нетаньяху и рады его «концу». Они имеют такое же право голоса, как евреи. С одной только разницей – они приходят на выборы гораздо меньшим количеством. В апреле они вышли на явку 49%, а сейчас на 55-56%. Евреи участвовали на 67-68%, соответственно, уровень мандатов стал дороже», – добавил эксперт.

По его мнению, лидер русскоязычных граждан Израиля Авигдор Либерман тоже не будет защищать Нетаньяху, хотя «раньше они были очень близки».

«Он выступил против него еще прошлый раз. Либерман считает, что должно быть создано правительство нацединства, либеральное, без религиозных партий. Сейчас нас ждут интересные времена. Есть большие шансы, что будет сформировано правительство национального единства. Но окончательные итоги будут позже», – заключил Векслер.

Напомним, в Израиле проходят повторные выборы, которые пришлось проводить, так как партия Нетаньяху хоть и одержала победу над «Кахоль-лаван» в прошлый раз, но Нетаньяху не смог договориться о создании коалиции.

Во вторник стало известно, что партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» на выборах в Кнессет получит 31 место в парламенте, ее соперник – оппозиционный блок «Кахоль-лаван» – 33, свидетельствует exit poll.

Левоцентристы (включая «Кахоль-лаван») в целом набирают 58 мест, правые и религиозные партии (включая партию Нетаньяху) – 54. Этого недостаточно для формирования кабмина. Для формирования правительства требуется поддержка 61 из 120 депутатов. Израильским партиям пока ни разу не удавалось получить парламентское большинство без коалиции.

При этом 11-й канал сообщил, что «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получат по 32 депутатских кресла, передает ТАСС. Exit poll 12-го телеканала также предсказывает «Кахоль-Лаван» победу с незначительным перевесом, а телерадиокорпорация «Кан» – ничью. Кроме того, опросы предсказывают партии «Наш дом – Израиль» экс-главы минобороны страны от восьми до 10 мест в Кнессете.