Exit poll предсказал поражение Нетаньяху на выборах в Кнессет Израиля

Партия действующего главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» на выборах в Кнессет получит 31 место в парламенте, ее соперник – оппозиционный блок «Кахоль-лаван» – 33, свидетельствует exit poll.

Левоцентристы (включая «Кахоль-лаван») в целом набирают 58 мест, правые и религиозные партии (включая партию Нетаньяху) – 54. Этого недостаточно для формирования кабмина, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильский 13-й канал.

Для формирования правительства требуется поддержка 61 из 120 депутатов.

Израильским партиям пока ни разу не удавалось получить парламентское большинство без коалиции.