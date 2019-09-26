Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил задание сформировать следующее правительство.

Данное заявление было сделано после того, как партия Нетаньяху «Ликуд» и ее основной соперник на выборах – партия «Кахоль-Лаван» Бени Ганца подтвердили, что переговоры о формировании правительства единства прекратились, так как обе стороны возлагали вину друг на друга, сообщает Ynetnews.

После вручения мандата на формирование правительства Нетаньяху Ганц заявил, что поддерживает единство, сообщает портал MIGnews.com.

«Члены «Кахоль-Лаван» привержены идее единства, но, с нашей точки зрения, соответствующий порядок будет предусматривать переговоры между двумя крупнейшими сторонами – и только между ними – с целью достижения договоренностей по поводу характера следующего правительства», – отметил Ганц.

Нетаньяху в свою очередь призвал лидера «Кахоль-Лаван» объединиться как можно быстрее: «Мы не сможем сформировать правительство, если не сделаем это вместе. Нация должна быть объединена и подготовлена. Нет смысла затягивать процесс».

Однако политики страны отреагировали на решение президента неоднозначно. Так, председатель «Демократического лагеря» Ницан Горовиц назвал это «пустой тратой времени». «Обидно, что президент Ривлин решил дать мандат тому, кто подозревается в преступности, кто возглавляет вторую по величине партию, и кто всего три месяца назад доказал, что он не в состоянии выполнить поставленную задачу. К сожалению, это пустая трата времени», – сказал он.

Горовиц отметил, что Нетаньяху не сможет сформировать правительство, в то время, как израильское общество «продолжает с каждым днем выплачивать высокую экономическую и социальную цену».

Кроме того, мнение выразил Яир Лапид («Кахоль-Лаван») еще до объявления решения: «Ганц станет премьер-министром, а Биби займется своими уголовными делами. Попытки «Ликуда» внести раскол в «Кахоль-Лаван» не впечатляют».

Между тем, в «Ликуде» обвинили Лапида в неконструктивной позиции, отметив, что своим отказом войти в правительство вместе с Нетаньяху он привел к тупику в переговорах.

«Сегодня президент показал, что он приложил большие усилия, чтобы сформировать справедливое правительство для обеих сторон, но в «Кахоль-Лаван» отказались от любого предложения. Теперь ясно, чьи руки не чисты», – заявил член партии «Ликуд» Шломо Караи.

Ранее Бени Ганц пообещал сформировать и возглавить правительство единства по итогам выборов.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете.

Партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху набрала 25,8% голосов, этот результат позволяет претендовать на 31 депутатское место.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху прошло, ему пора уходить.