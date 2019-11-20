Бени Ганц не смог сформировать правительство Израиля

Глава центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что не смог сформировать правительство по итогам выборов. Он вернул ему мандат на создание коалиции, сообщило израильское радио «Кан».

На формирование правительственной коалиции и создание кабмина ему отводилось 28 дней, передает ТАСС.

Отмечается, что с 21 ноября начинается предусмотренный законом период в 21 день. За это время любой из 120 депутатов Кнессета может попытаться собрать подписи 61 парламентария за получение мандата на формирование коалиции.

Ранее сообщалось, что встреча между лидерами партий «Ликуд» Биньямином Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем о формировании коалиционного правительства завершилась безрезультатно.

Напомним, до этого сформировать правительство не смог Нетаньяху, в связи с чем мандат на это передали Бени Ганцу.