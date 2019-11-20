Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о коалиционном правительстве Израиля

Встреча между лидерами парий «Ликуд» Биньямином Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем, у которого через сутки истекает мандат на формирование нового кабинета министров Израиля, завершилась безрезультатно.

Об отсутствии какого-либо прогресса следует из заявления Ганца, распространенного пресс-службой лидера блока «Кахоль-Лаван» после встречи, передает РИА «Новости».

«Третий тур выборов будет плохим вариантом, но невозможно отказываться от своих фундаментальных принципов и ценностей. Мы будем и впредь прилагать все усилия и предпринимать любые попытки для достижения взаимопонимания, в том числе с оставшимся временем, во избежание еще одних дорогостоящих и ненужных выборов, которые противоречат воле народа», – заявил Ганц.

Встреча по вопросу формирования коалиционного правительства состоялась во вторник поздно вечером в канцелярии премьера в Иерусалиме.

Срок мандата, предоставленного Ганцу на формирование нового коалиционного правительства, истекает в ночь на четверг. Ранее о прогрессе лидера «Кахоль-Лаван» на переговорах о создании правительства не сообщалось.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, который заручился поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55).

Однако за данные ему 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат.

Если усилия Ганца также не увенчаются успехом, право сформировать правительство может быть предоставлено любому депутату, способному объединить в рамках одной коалиции 61 парламентария.

В ином случае Израиль могут ждать первые в его истории третьи подряд парламентские выборы в течение одного года.

Ранее сообщалось, что формирование правительства Израиля поручили Бени Ганцу.