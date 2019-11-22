Любовь Успенская рассказала о потере веса из-за сильного стресса

Певица Любовь Успенская призналась, что потеряла около 10 килограммов на фоне стресса из-за аварии ее дочери.

Исполнительница рассказала, что из-за нервов у нее пропал аппетит. «Я пережила жуткий год после аварии моей дочери. И это единственная причина, почему я похудела. Я никому не советую худеть таким путем – через переживания и нервы. <...> У меня абсолютно пропал аппетит. Таким путем я бы не хотела, чтобы кто-то худел», – рассказала Успенская «Вечерней Москве», отметив, что сейчас с ее дочерью все в порядке.

Однако певица все же поделилась методами похудения, которые она использовала. Успенская советует полностью отказаться от алкоголя и приема пищи вечером.

«Один из способов – совсем не пить алкоголь, даже по праздникам и на мероприятиях, и не есть после семи, потому что пища плохо переваривается», – сказала она, отметив, что эффект от такой диеты «колоссальный».

В апреле Успенская была госпитализирована, из-за чего не смогла выступить в Барнауле.