Любовь Успенская госпитализирована в Москве

Российская певица Любовь Успенская госпитализирована, сообщили организаторы концерта в Барнауле.

Концерт был запланирован на 22 апреля, однако артистка почувствовала себя плохо, и организаторы приняли решение о переносе мероприятия, передает ТАСС.

«Она не вылетела в Барнаул. ... Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта», – сообщил собеседник агентства.