Бывшую девушку Соколова привлекли к участию в оперативно-следственных действиях

Бывшую сожительницу профессора Олега Соколова, привлекли к участию в оперативно-следственных действиях в рамках расследования дела об убийстве бывшим преподавателем СПбГУ аспирантки, сообщил источник в следственных органах.

«Она действительно была привлечена к следственным действиям (в рамках расследования дела об убийстве, – прим. ВЗГЛЯД). Для участия в них она прибыла в Санкт-Петербург», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что сейчас девушка живет в другой стране.

Ранее экс-девушка Соколова рассказала, как он избивал ее, связывал и пытался задушить.

Напомним, Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк признался в убийстве и согласился с арестом.

Мотивом преступления он назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище». В данный момент Соколов находится в СИЗО «Кресты».