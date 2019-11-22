В Черном море сократилось число дельфинов и стало больше мусора

Международный экологический фонд «Чистые моря» подвел итоги первой за последние 40 лет авиаэкспедиции по обследованию акватории Черного моря «Полеты с дельфинами». В ходе экспедиции было отмечено сокращение численности дельфинов и увеличение количества мусора в море, сообщили в пресс-службе фонда.

«Подведены итоги сентябрьской экспедиции «Полеты с дельфинами». Это полномасштабные научно-исследовательские авиаучёты китообразных на большей части акватории Черного моря у российского побережья Кавказа (от Керченского пролива до г. Адлер) с удалением в море до 200 км. Оценку численности млекопитающих на акватории всего Черного моря не проводили с 80-х годов XX века. В этом году авиаучёты велись с борта отечественного самолета-амфибии Ла-8», – говорится в сообщении на сайте организации.

Ученые встретили за 6 дней экспедиции все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего встречались афалины – более 402 особей. На втором месте были белобочки – около 560 особей. Азовок удалось встретить всего 16 особей, однако полеты проходили вдалеке от привычного места нагула для этого вида, поэтому речи об исчезновении вида не идет.

«Значительно уменьшилась численность дельфинов во встречаемых группах по сравнению с локальными учетами начала 2000-х годов: с нескольких сотен особей до 37 особей максимум. <...> Еще одно важно наблюдение было зафиксировано во время экспедиции – в Черном море много мусора: как отдельно плавающих объектов – веревки, буи, куски рыболовных сеток, пластик, так и скопления мусора в острова – всего около 200», – добавили в пресс-службе, отметив, что это пока не гигантские острова, как в Тихом океане.

По словам заместителя генерального директора фонда Анны Субботиной, одна из причин сокращения численности дельфинов в группах – перераспределение кормовой базы, так как рыба, которую едят дельфины, мигрировала в другие районы Черного моря.

Исследование для выявления причин такого перераспределения уже поддержало Министерство природных ресурсов и экологии России, сообщает ТАСС.

«Россия впервые присоединилась к международному проекту, осуществляемому двумя европейскими организациями ACCOBAMC и EMBLAS plus. В рамках этого проекта будет разработана программа мониторинга Черного моря, которая поможет изучить и исследовать всех его обитателей – популяции видов рыб, млекопитающих, состояние воды, дна. Только после этого можно будет понять, какие меры важно предпринимать», – сказала Субботина.

Ранее ученый рассказал о влиянии Крымского моста на экологию, в том числе на морских обитателей.