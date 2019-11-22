В Черном море сократилось число дельфинов и стало больше мусора

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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              В Черном море сократилось число дельфинов и стало больше мусора

              22 ноября 2019, 17:36

              Текст: Елизавета Булкина

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              Международный экологический фонд «Чистые моря» подвел итоги первой за последние 40 лет авиаэкспедиции по обследованию акватории Черного моря «Полеты с дельфинами». В ходе экспедиции было отмечено сокращение численности дельфинов и увеличение количества мусора в море, сообщили в пресс-службе фонда.

              «Подведены итоги сентябрьской экспедиции «Полеты с дельфинами». Это полномасштабные научно-исследовательские авиаучёты китообразных на большей части акватории Черного моря у российского побережья Кавказа (от Керченского пролива до г. Адлер) с удалением в море до 200 км. Оценку численности млекопитающих на акватории всего Черного моря не проводили с 80-х годов XX века. В этом году авиаучёты велись с борта отечественного самолета-амфибии Ла-8», – говорится в сообщении на сайте организации.

              Ученые встретили за 6 дней экспедиции все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего встречались афалины – более 402 особей. На втором месте были белобочки – около 560 особей. Азовок удалось встретить всего 16 особей, однако полеты проходили вдалеке от привычного места нагула для этого вида, поэтому  речи об исчезновении вида не идет.

              «Значительно уменьшилась численность дельфинов во встречаемых группах по сравнению с локальными учетами начала 2000-х годов: с нескольких сотен особей до 37 особей максимум. <...> Еще одно важно наблюдение было зафиксировано во время экспедиции – в Черном море много мусора: как отдельно плавающих объектов – веревки, буи, куски рыболовных сеток, пластик, так и скопления мусора в острова – всего около 200», – добавили в пресс-службе, отметив, что это пока не гигантские острова, как в Тихом океане.

              По словам заместителя  генерального директора фонда Анны Субботиной, одна из причин сокращения численности дельфинов в группах – перераспределение кормовой базы, так как рыба, которую едят дельфины, мигрировала в другие районы Черного моря.

              Исследование для выявления причин такого перераспределения уже поддержало Министерство природных ресурсов и экологии России, сообщает ТАСС.

              «Россия впервые присоединилась к международному проекту, осуществляемому двумя европейскими организациями ACCOBAMC и EMBLAS plus. В рамках этого проекта будет разработана программа мониторинга Черного моря, которая поможет изучить и исследовать всех его обитателей – популяции видов рыб, млекопитающих, состояние воды, дна. Только после этого можно будет понять, какие меры важно предпринимать», – сказала Субботина.

              Ранее ученый рассказал о влиянии Крымского моста на экологию, в том числе на морских обитателей. 


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