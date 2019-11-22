Грузия и США подписали новый военный договор

Первый замминистра обороны США Дэвид Норквист и глава оборонного ведомства Грузии Ираклий Гарибашвили подписали новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает минобороны Грузии, передает корреспондент газет ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава военного ведомства находится в США с официальным визитом, главной задачей которого являлось подписание этого соглашения на ближайшие три года взамен предыдущего документа, определявшего сотрудничество 2016-2019 годов.

Во время переговоров американская сторона отмечала «стратегическое партнерство» двух стран, основанное на «защите общих ценностей», отметили в минобороны.

По данным оборонного ведомства Грузии, военные связи двух стран «никогда не были столь сильными».

Данным соглашением определяется дальнейшая помощь США в реформировании ВС Грузии.

Дэвид Норквист заявил, что «сотрудничество переходит на качественно новый уровень».

В частности, предусмотрены крупномасштабные совместные учения.

Также США помогут Грузии в усилении возможностей территориальной обороны.

По предыдущему соглашения американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением, включая передачу противотанковых комплексов системы «Джавелин».

Сообщалось и о намерении Тбилиси приобрести у США 410 ракет и 72 пусковые установки. Кроме того, американская сторона заявляла о планах построить военный аэродром на базе Вазиани близ Тбилиси.

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