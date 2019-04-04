США завершили поставки Javelin Грузии

Грузия полностью закупила у США ПТРК Javelin («Джавелин»), заявил министр обороны Леван Изория, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Хочу с этой высокой трибуны заявить, что все «джавелины» уже в Грузии», – сказал Изория, выступая в парламенте 4 апреля.

Первые «джавелины» начали поступать в Грузию в январе прошлого года.

Всего Грузия выделила на их приобретение около 65 млн долларов. Ранее сообщалось о намерении Грузии приобрести у США 410 ракет и 72 пусковые установки.

Также, по его словам, США помогут финансово Грузии в ремонте и модернизации военных вертолетов. В целом на это будет выделено более 18 млн долларов.