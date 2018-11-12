США построят в Грузии военный аэродром

Вооруженные силы США построят военный аэродром на базе Вазиани близ Тбилиси, сообщает минобороны Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

С такой инициативой выступил командующий транспортным командованием ВС США генерал Стивен Лайонс, посещающий Грузию.

Он провел встречу с министром обороны Леваном Изория, а также будет принят премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

По словам Левана Изория, данное строительство отвечает инициативам в рамках сотрудничества Грузии и НАТО.

Когда будет построен аэродром и во сколько это обойдется США, минобороны не уточнило.

Во время встречи были обсуждены и другие «амбициозные проекты», отметило минобороны.

США помогают готовить и вооружать армию Грузии уже почти два десятка лет, ранее в этом году американцы передали грузинской армии комплексы «Джавелин».

Примечательно, что ранее в Вазиани размещалась российская военная база.

До посещения Тбилиси генерал Стивен Лайонс встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и начальником генштаба ВС этой страны генерал-полковником Неджмеддином Садыковым.