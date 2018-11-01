Власти Грузии прокомментировали данные о передаче американских «Джавелинов» России

Сообщения некоторых СМИ о том, что США обеспокоены возможностью попадания переданных Грузии противотанковых систем типа «Джавелин» России, являются дезинформацией, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Против нас развернута дезинформационная компания. Некоторые СМИ сообщили, что якобы советник президента США Джон Болтон во время недавнего посещения Грузии предупреждал нас (не передавать оружие России), что категорически не соответствует действительности. Передача «джавелинов» Грузии является для нас очень важной. США делают это только по отношению к тем странам, которые имеют особое доверие. Мы все делаем для надежного хранения «джавелинов», – сказал он.

«Мы продолжим покупать в Америке тактическое вооружение другого типа именно на основе такого доверия», – сказал он.

«В отношениях с США у нас каждый год беспрецедентно хорошая динамика. Впервые американская рота пройдет подготовку (в Грузии). Мы еще больше усилим наши связи», – заявил Леван Изория.