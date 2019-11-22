Театру «Ленком» присвоено имя Марка Захарова

Театру «Ленком» присвоили имя народного артиста СССР, режиссера Марка Захарова, который руководил им более 40 лет, сообщила пресс-служба театра.

«Приказом от 21 ноября наш театр переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – говорится в сообщении на сайте театра.

Ранее коллектив «Ленкома» обратился к властям Москвы с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова.

Режиссер умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. 1 октября Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище.