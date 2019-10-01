Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, худрук театра «Ленком» Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе театра.

Там уточнили, что артист похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова, передает ТАСС.

Напомним, Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.