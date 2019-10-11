Коллектив «Ленкома» попросил присвоить театру имя Марка Захарова

Коллектив «Ленкома» обратился к властям Москвы с просьбой присвоить театру имя режиссера Марка Захарова, который руководил им более 40 лет, сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Мы с самого начала, как только произошло у нас это трагическое событие – уход нашего создателя и бессменного лидера Марка Анатольевича Захарова, решили присвоить театру имя Захарова. Сейчас весь коллектив театра написал официальное письмо с просьбой к московским властям о присвоении имени Захарова театру. Вчера уже прошло девять дней, как не стало Марка Анатольевича, и все, кто любит, помнит, приезжали на Новодевичье кладбище поклониться ему. А на сорок дней мы позовем всех, кто пожелает собраться у могилы Захарова и почтить его память», – сказал Варшавер РИА «Новости».

Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. 1 октября Захаров был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Художественным руководителем «Ленкома» стал его действующий директор Марк Варшавер.