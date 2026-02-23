В акции «Нашим Героям» приняли участие более 2,7 млн россиян

Tекст: Мария Иванова

Во всех регионах России 23 февраля прошла масштабная акция «Нашим Героям», посвящённая Дню защитника Отечества, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В мероприятиях приняли участие 2 млн 717 тыс. россиян и 253 тыс. волонтёров. Акция включала в себя флешмобы, субботники, встречи с Героями России и сбор гуманитарной помощи.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров подчеркнул, что в этот день по всей стране россияне поддержали и поздравили участников и ветеранов боевых действий. «Этот день – возможность напомнить о стойкости духа наших Героев, их несгибаемой воле и любви к Отечеству. В этот день мы говорим «спасибо» каждому, кто защищает интересы нашей страны», – отметил он.

Волонтёры организовали встречи в рамках проекта «Диалоги с Героями», где свои истории рассказывали Герои Советского Союза, Герои России, участники специальной военной операции и добровольцы. Более 400 тыс. человек присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников, ветеранов спецоперации и их семей. Около 1 тыс. ветеранов встретились с детьми и молодёжью, проводя лекции о единстве народа и истории праздника.

В школах прошли видеоинтервью с ветеранами, которые затем обсуждались с учениками на уроках мужества и патриотизма. Волонтёры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, посетили больницы и хосписы, передав подарки и помощь от неравнодушных граждан.

Молодёжные организации и добровольцы участвовали в благоустройстве мемориалов и мест воинских захоронений, возлагали цветы и почтили память погибших. Всероссийский студенческий корпус спасателей и волонтёры-медики также провели собственные памятные мероприятия и тематические встречи, посвящённые подвигам военных врачей, где приняли участие около 100 тыс. россиян.

Школьники и студенты посетили более 250 тыс. экскурсий на предприятия, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Онлайн-флешмоб «#НашимГероям» собрал десятки тысяч историй и благодарностей в социальных сетях, где пользователи рассказывали о героях своих семей и поддерживали участников СВО.