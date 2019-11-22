Путин призвал наладить взаимодействие правоохранителей и исполнительной власти

Президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил о необходимости наладить четкое взаимодействие между правоохранительными органами и исполнительной властью.

Глава государства назвал важным совершенствовать систему управления военной организацией.

«Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и разведки, и разумеется, при решении задач в области обороны и безопасности следует наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней», – сказал Путин, передает РИА «Новости».