Генпрокуратура назвала ошибкой раскритикованный Путиным приказ о медосмотре водителей

Министерство здравоохранения России, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, допустило ошибку, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

«Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», – приводит его слова РИА «Новости».

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Ранее президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы отразиться на стоимости справок. По словам главы государства, такие нововведения надо проводить с умом и поэтапно.

После этого глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ, перенеся сроки ввода тестирования на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав.

Газета ВЗГЛЯД писала, кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медицинской справки.

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