Названы новые сроки введения тестов для получающих права водителей

Тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав введут в июле 2020 года, соответствующий приказ подписала глава Минздрава Вероника Скворцова.

«С учетом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и зарегистрирован», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство собирается дополнительно проанализировать методы тестирования, чтобы обеспечить адекватное ценообразование на эти услуги в регионах.

В самом приказе также говорится, что обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители транспортных средств вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медицинской справки.