Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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    Кому разрешили носить свастику

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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

              		   21 ноября 2019, 14:40
              Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

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              Для российских водителей вводят новое ограничение. Медсправки, нужные для того, чтобы пойти в автошколу или заменить права, могут сильно подорожать из-за нового приказа Минздрава, который должен был вступить в силу с 22 ноября. Он обязывает наркодиспансеры брать у кандидатов в водители 2 анализа: мочи на наркотики и психотропные вещества и крови на «регулярную алкогольную нагрузку», или на определение углеводдефицитного трансферрина (УДТ, по-английски CDT).

              Оба теста в частных клиниках стоят недешево, так что диспансеры решили не отставать и также в разы подняли цены на справки. Во многих городах тут же возникли очереди из желающих «на флажке» получить простую бумажку за тысячу рублей. В результате вступление в силу приказа пока отложили. 

              Тем не менее, сейчас основной интерес вызывает тест CDT, который может записать человека в хронические алкоголики и, соответственно, лишить его прав. 

              Что за «регулярная алкогольная нагрузка» и что за тест CDT?

              Это по сути одно и то же. CDT показывает, сколько в среднем пил человек в последнее время.

              CDT – исследование уровня специфического вида трансферрина, то есть белка, транспортирующего по организму ионы железа, на фоне остальных форм этого белка. Этот вид трансферрина называется углеводдефицитным – и его уровень может показать, сколько чистого спирта выпил человек за последние 1-2 недели. Обычно за стандартное значение берут 60 граммов выпитого этанола в среднем в день в течение 2 недель – именно при употреблении таких доз резко возрастает уровень углеводдефицитного трансферрина, он и выдаст алкоголика. При этих значениях риски для здоровья также идут вверх (для женщин – от 40 гр), утверждают во Всемирной организации здравоохранения (International guide for monitoring alcohol consumption and harm, 2000. стр 52). 

              Кого могут записать в алкоголики?

              Если переводить 60 гр чистого спирта в напитки, получится, что хронический алкоголик, чтобы завалить тест CDT, должен пить в среднем не менее 180 гр водки, 1,5 литра пива или 0,75 л вина в день. Кроме того, однократное потребление не сыграет никакой роли. То есть если человек за 3 дня до теста выпил бутылку коньяка, а в остальные дни вообще не пил, то ничего страшного не произойдет.

              Итоговый результат будет выглядеть следующим образом – смотреть нужно на конечную цифру в контексте с референсными значениями. Если цифра ниже 1,3% – это нормальный показатель, это подтверждают и методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы, подписанные главным наркологом Минздрава. Если показатель от 1,3 до 1,6% – это уже повод провести повторное или дополнительное обследование пациента, поскольку уровень погрешности достаточно велик. Все, что выше 1,6% значит, что тест, вероятно, сдал алкоголик.

              Что касается выдачи справок в российских диспансерах, то в своем приказе Минздрав рекомендовал (пункт 10.1) врачам присмотреться к человеку, если его показатель превышает 1,2% – то есть планка будет на один пункт ниже рекомендованной наркологами. Таких кандидатов в водители направят на дополнительное обследование у нарколога и, возможно, на новые тесты. 

              Почему тест CDT критикуют?

              Тест эффективен лишь примерно в 60-70% случаев, это подтверждают даже его сторонники. На уровень УДТ могут влиять беременность, пол, возраст человека, даже строение его тела – например, у полных людей он часто бывает ниже. То есть алкоголика весом в 170 кг тест может счесть вполне нормальным человеком без привычки пить по утрам.

              «Даже при идеальных условиях любой тест имеет свой процент достоверности. Такие проценты, как у CDT, это знаете, как если я подброшу монетку, и там будет 50% – либо орел, либо решка», – заявил газете ВЗГЛЯД нарколог Олег Стеценко.

              Болезни тоже сказываются, особенно заболевания печени: циррозы, гепатиты, анемия – все они могут не быть связанными с употреблением алкоголя, но система сочтет вас зависимым. 

              Все подобные нюансы должен анализировать врач, к которому попадут результаты теста – и здесь тоже возникает поле для ошибки, человеческий фактор, поскольку доктор может попросту проглядеть или не учесть какой-то из показателей. Что подтверждают последние истории с погибшими «пьяными» мальчиками.

              Кроме того, поскольку анализ УДТ актуален только для двух недель перед его сдачей, это нисколько не мешает алкоголику сделать паузу на 14 дней, а затем снова «развязаться». А человек, который никогда не пил или пил мало, мог прийти на тест после двухнедельных торжеств на деревенской свадьбе, например, и в итоге завалить его.   

              «Мы идем не по тому пути. Объективного показателя того, что человек зависим, не существует. Появляются ведь альтернативы наркотикам и алкоголю. Так что поймаем мы этих людей, и что. Получается, что мы придумали вот этот тест, а на деле он уже устарел», – говорит Стеценко.


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