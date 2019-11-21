Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

Для российских водителей вводят новое ограничение. Медсправки, нужные для того, чтобы пойти в автошколу или заменить права, могут сильно подорожать из-за нового приказа Минздрава, который должен был вступить в силу с 22 ноября. Он обязывает наркодиспансеры брать у кандидатов в водители 2 анализа: мочи на наркотики и психотропные вещества и крови на «регулярную алкогольную нагрузку», или на определение углеводдефицитного трансферрина (УДТ, по-английски CDT).

Оба теста в частных клиниках стоят недешево, так что диспансеры решили не отставать и также в разы подняли цены на справки. Во многих городах тут же возникли очереди из желающих «на флажке» получить простую бумажку за тысячу рублей. В результате вступление в силу приказа пока отложили.

Тем не менее, сейчас основной интерес вызывает тест CDT, который может записать человека в хронические алкоголики и, соответственно, лишить его прав.

Что за «регулярная алкогольная нагрузка» и что за тест CDT?

Это по сути одно и то же. CDT показывает, сколько в среднем пил человек в последнее время.

CDT – исследование уровня специфического вида трансферрина, то есть белка, транспортирующего по организму ионы железа, на фоне остальных форм этого белка. Этот вид трансферрина называется углеводдефицитным – и его уровень может показать, сколько чистого спирта выпил человек за последние 1-2 недели. Обычно за стандартное значение берут 60 граммов выпитого этанола в среднем в день в течение 2 недель – именно при употреблении таких доз резко возрастает уровень углеводдефицитного трансферрина, он и выдаст алкоголика. При этих значениях риски для здоровья также идут вверх (для женщин – от 40 гр), утверждают во Всемирной организации здравоохранения (International guide for monitoring alcohol consumption and harm, 2000. стр 52).

Кого могут записать в алкоголики?

Если переводить 60 гр чистого спирта в напитки, получится, что хронический алкоголик, чтобы завалить тест CDT, должен пить в среднем не менее 180 гр водки, 1,5 литра пива или 0,75 л вина в день. Кроме того, однократное потребление не сыграет никакой роли. То есть если человек за 3 дня до теста выпил бутылку коньяка, а в остальные дни вообще не пил, то ничего страшного не произойдет.

Итоговый результат будет выглядеть следующим образом – смотреть нужно на конечную цифру в контексте с референсными значениями. Если цифра ниже 1,3% – это нормальный показатель, это подтверждают и методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы, подписанные главным наркологом Минздрава. Если показатель от 1,3 до 1,6% – это уже повод провести повторное или дополнительное обследование пациента, поскольку уровень погрешности достаточно велик. Все, что выше 1,6% значит, что тест, вероятно, сдал алкоголик.

Что касается выдачи справок в российских диспансерах, то в своем приказе Минздрав рекомендовал (пункт 10.1) врачам присмотреться к человеку, если его показатель превышает 1,2% – то есть планка будет на один пункт ниже рекомендованной наркологами. Таких кандидатов в водители направят на дополнительное обследование у нарколога и, возможно, на новые тесты.

Почему тест CDT критикуют?

Тест эффективен лишь примерно в 60-70% случаев, это подтверждают даже его сторонники. На уровень УДТ могут влиять беременность, пол, возраст человека, даже строение его тела – например, у полных людей он часто бывает ниже. То есть алкоголика весом в 170 кг тест может счесть вполне нормальным человеком без привычки пить по утрам.

«Даже при идеальных условиях любой тест имеет свой процент достоверности. Такие проценты, как у CDT, это знаете, как если я подброшу монетку, и там будет 50% – либо орел, либо решка», – заявил газете ВЗГЛЯД нарколог Олег Стеценко.

Болезни тоже сказываются, особенно заболевания печени: циррозы, гепатиты, анемия – все они могут не быть связанными с употреблением алкоголя, но система сочтет вас зависимым.

Все подобные нюансы должен анализировать врач, к которому попадут результаты теста – и здесь тоже возникает поле для ошибки, человеческий фактор, поскольку доктор может попросту проглядеть или не учесть какой-то из показателей. Что подтверждают последние истории с погибшими «пьяными» мальчиками.

Кроме того, поскольку анализ УДТ актуален только для двух недель перед его сдачей, это нисколько не мешает алкоголику сделать паузу на 14 дней, а затем снова «развязаться». А человек, который никогда не пил или пил мало, мог прийти на тест после двухнедельных торжеств на деревенской свадьбе, например, и в итоге завалить его.

«Мы идем не по тому пути. Объективного показателя того, что человек зависим, не существует. Появляются ведь альтернативы наркотикам и алкоголю. Так что поймаем мы этих людей, и что. Получается, что мы придумали вот этот тест, а на деле он уже устарел», – говорит Стеценко.