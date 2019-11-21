Директора Центра наркологии Сербского уволили после скандала с тестами для водителей

Директор национального научного Центра наркологии (ННЦН), филиала филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Татьяна Клименко подтвердила информацию о своем увольнении.

Решение по увольнению приняла министр здравоохранения Вероника Скворцова, Клименко подтвердила эти данные телеканалу «Звезда».

По данным канала, одним из поводов для увольнения мог стать положительный отзыв Клименко о новой системе медосмотра водителей, включающую тесты у наркологов на наркотики.

Ранее сообщалось, что сроки введения тестов на наркотики и злоупотребление алкоголем для получающих права водителей передвинуты на 2020 год. Решение о переводе сроков при этом принималось «с учетом обеспокоенности граждан».

Ранее президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, что могло бы отразиться на стоимости справок. Глава государства потребовал проводить такие нововведения с умом и поэтапно.