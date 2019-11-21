Опубликовано видео провала сирийских систем ПВО при отражении израильской атаки

В Сети появилось видео, на котором якобы системы ПВО, стоящие на вооружении подразделений сирийской армии, терпят неудачу при попытке отразить израильские авиаудары.

На видео, опубликованном в Twitter и распространенном позже американским порталом The Drive, заметно, как с территории города последовательно взлетают несколько ракет и почти сразу падают на землю. Третья ракета взлетела в воздух и взорвалась уже там – неясно, произошло это в результате столкновения с израильской ракетой или было самоликвидацией.

Портал указывает, что сирийские власти при этом заявили об уничтожении большинства ракет противника.

Отмечается, что на вооружении сирийской армии стоят советские ЗРК, а также несколько российских ЗРПК «Панцирь» и комплексы С-300.

В ночь на 20 ноября самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска. Погибли и были ранены более 10 сирийских военнослужащих и гражданских лиц. Утверждалось, что израильские самолеты поразили десятки расположенных в САР позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции и сирийской армии. Взрывы прогремели в том числе в Дамаске.