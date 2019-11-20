ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии

Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что «истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил «Аль-Кудс» и Вооруженных сил Сирии» «в ответ на произведенный прошлой ночью (ночь на 19 ноября) иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю», передает ТАСС.

В Армии обороны Израиля уточнили, что удары были нанесены по местам расположения ракет класса «земля – воздух», военным базам и складам оружия.

По данным источника SANA в Минобороны Сирии, «израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского [города] Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска», при этом сирийские «средства ПВО смогли перехватить вражеские ракеты и уничтожили большинство из них [над окрестностями Дамаска] до того, как они (ракеты) достигли своих целей».

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что израильские истребители F-35 в ходе учений отрабатывали «уход» от С-400.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД