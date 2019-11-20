В результате авиаудара Израиля по Сирии погибли 11 человек, в том числе иностранцы

По меньшей мере 11 человек стали жертвами авиаударов, которые Израиль нанес по территории Сирии в ночь на среду.

По данным портала Ynetnews, среди погибших есть иностранцы.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет, комментируя воздушную атаку, заявил: «тот, кто стреляет по Израилю днем – не спит ночью». Беннет также озвучил послание армии Израиля иранским лидерам: «вы больше не защищены, куда бы вы не запустили ваши щупальца – мы их отрубим». Слова министра обороны Израиля передает Mignews.

В то же время агентство SANA со ссылкой на источники сообщает, что «погибли мужчина и женщина, при этом многие люди получили ранения в результате агрессии по небольшому городу Беит-Сабер в Саасе к юго-западу от Дамаска», передает РИА «Новости».

Уточняется, что погибшие находились в доме, на который пришелся один из ударов, все пострадавшие госпитализированы. В другом пригороде Дамаска при атаке пострадала девушка.

В ночь на среду израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии. Взрывы прогремели в том числе в Дамаске, сирийские средства ПВО отразили атаку на столицу и ее окрестности.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.