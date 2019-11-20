Израиль нанес удары по целям в Дамаске

Взрывы прогремели в ночь на среду в Дамаске, сирийские средства ПВО отразили атаку на столицу и ее окрестности, сообщает государственное телевидение республики.

Первые взрывы прозвучали около 01.30 по местному времени (02.30 мск) с промежутками около пяти секунд. К 01.45 прогремело не менее 20 взрывов, частота снизилась – промежутки между ними составляют около двух минут, передает РИА «Новости».

По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает «вражескую атаку». Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.

Напомним, в результате удара ВВС Израиля в январе 2019 года были уничтожены два сирийских комплекса ПВО, среди которых «Панцирь С1». При этом Израиль заверял, что целью успешной воздушной атаки стали иранские, а не российские объекты.

Израильский эксперт объяснил уничтожение системы ПВО тем, что на тот момент ее создание не было завершено.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему «Панцирь» оказался беззащитен против атаки ВВС Израиля и чего не хватает сирийцам для создания эффективной системы ПВО.