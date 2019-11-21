Украина придумала способ затянуть постройку «Северного потока – 2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев попытается оспорить решение датских властей, которые позволили прокладывать «Северный поток – 2» в своих водах.

«На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», – передает его слова 24tv.ua.

Он добавил, что Россия все равно должна до конца реализовать этот проект с учетом своих обязательств и понесенных расходов.

«С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок может стать очень конкурентной, в том числе и тем новым инфраструктурным проектам России – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявил он.

Ранее в Конгрессе США предложили задержать ввод газопровода в эксплуатацию более чем на год за счет введения Вашингтоном санкций против компаний, участвующих в прокладке «Северного потока – 2».

30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. В России тогда подчеркнули, что это разрешение свидетельствует о соответствии проекта всем требованиям, которые были выдвинуты с точки зрения экологии и с точки зрения маршрута.

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