Россия отреагировала на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия удовлетворена решением Дании разрешить прокладку газопровода «Северный поток – 2» в своей исключительной экономической зоне.

«Мы ждали этого решения. То, что оно произошло именно сегодня, на мой взгляд, еще раз подчеркивает, что проект соответствует всем требованиям, которые были выдвинуты с точки зрения экологии, с точки зрения маршрута. Мы не сомневались, что это будет, мы об этом ранее говорили. Мы удовлетворены этим решением, безусловно», – сказал Новак, передает ТАСС.

Глава Газпрома Алексей Миллер, в свою очередь, сообщил, что «Северный поток – 2» будет достроен в срок, а прокладка участка трубопровода в исключительной экономической Дании займет 5 недель, передает РИА «Новости».

Ранее в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» на датском континентальном шельфе.

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