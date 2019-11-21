Обозвавшую жителей Петрозаводска чиновницу решили уволить

Начальница управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен будет уволена после публикации в соцсетях острой критики местных жителей, которые якобы выбрасывают мусор мимо контейнеров, сообщили в городской администрации.

В среду, 20 ноября, Лесонен опубликовала в соцсетях пост, в котором содержались оскорбительные высказывания в адрес горожан, сообщает портал «КарелИнформ».

Чиновница была недовольна тем, что контейнер для пластиковых бутылок около ее дома находится в ужасном состоянии: мусор разбросан вокруг оранжевой «клетки».

«Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо (...) Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную мое сознание. Потому что это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили», это мрази мусор до помойки не донесли», – написала она.

Администрация Петрозаводска намерена прекратить трудовые отношения с Лесонен. По мнению местных властей, такое поведение недопустимо для муниципального служащего.

В данный момент чиновница находится в отпуске, который продлится до 25 ноября. По его окончанию ей будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. В ноябре стало известно, что она нашла новую работу.

В сентябре сообщалось, что комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, которая выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. В подписи к фото она написала: «Много шоколада не бывает».

Сама чиновница заявила, что никого не хотела обидеть, а хотела только поделиться впечатлениями от отдыха.