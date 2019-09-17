Комиссия по этике определила наказание для чиновницы за селфи в «шоколаде»

Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву.

Пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук сообщил, что Морозову посоветовали ограничиться выговором, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сам губернатор пока с решением комиссии не ознакомился, так как находится на совещании.

Ранее Опенышева выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. В подписи к фото она написала: «Много шоколада не бывает».

Пост вызвал возмущение у ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». После этого в отношении Опенышевой была начата проверка.

Сама чиновница заявила, что никого не хотела обидеть, а хотела только поделиться впечатлениями от отдыха.