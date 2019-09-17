Ульяновская чиновница извинилась за селфи в «шоколаде»

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева принесла извинения всем, кого «возмутило или оскорбило» ее селфи в «шоколадной» ванне.

«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло», – написала Опенышева в Facebook.

По ее словам, она хотела поделиться впечатлениями о «замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму».

Опенышева до 19 сентября находится в отпуске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного учреждения «Правительство для граждан».

Ранее руководитель «Центра защиты прав граждан» Ульяновской области Александр Брагин вступился за Опенышеву.

Напомним, издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну.

После этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку Опенышевой после ее селфи, назвав ее поведение «чудачеством» и потребовав «жить более скромно».