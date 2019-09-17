Правозащитник вступился за сделавшую селфи в «шоколаде» чиновницу

Руководитель «Центра защиты прав граждан» Ульяновской области Александр Брагин вступился за советника губернатора региона Сергея Морозова по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в соцсети фото в «шоколадной» ванне.

Брагин опубликовал в своем Instagram фото, где он также принимает нафталановую ванну.

«На самом деле «шоколадная» – нафталановая ванна очень доступна для российского туриста в Азербайджане. Сам там был. И цены с учетом дороги в Баку дешевле, чем взять путевку в санаторий в Ундорах Ульяновской области», – написал Брагин.

Он также отметил, что такие уникальные ванны есть только в Азербайджане, «для укрепления организма и лечения суставов надо ездить именно в такие места».

Ранее сообщалось, что Опенышева за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей.

Напомним, издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну.

После этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку Опенышевой после ее селфи в «шоколадной» ванне.