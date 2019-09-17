Назван доход сделавшей селфи в «шоколаде» ульяновской чиновницы

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере 55-летняя Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в «шоколаде», за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Согласно декларации, в 2018 году Опенышева заработала 2,135 млн рублей. В собственности чиновница имеет земельный участок площадью 18,6 кв. метров, квартиру площадью 90,1 кв. метров и гараж площадью 18,6 кв. метров, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Опенышевой совместно с несовершеннолетним ребенком принадлежат земельный участок площадью 850 кв. метров, жилой дом площадью 232,9 кв. метров и автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.

Ранее издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну.

Напомним, ранее во вторник губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку Опенышевой после ее селфи в «шоколадной» ванне.