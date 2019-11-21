СК и ФСБ провели обыски у мэра подмосковного Чехова

Следственный комитет и ФСБ начали обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.

В январе 2019 года начальника отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД Чехова задержали по подозрению во взяточничестве.