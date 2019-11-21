Глава ЛНР назвал причастных к плану депортации населения Донбасса

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что план возможной депортации властями Украины населения Донбасса диктуют националисты и Запад.

«План депортации народа Донбасса, подготовленный Советом национальной безопасности Украины, полностью ложится в канву сегодняшних политических решений в Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти», – заявил Леонид Пасечник, сообщает «Луганскинформцентр».

Он отметил, что содержание документа его не удивило. «С первого обстрела ВСУ, и, пожалуй, даже задолго до него, жители Луганской народной республики понимали, что Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди», – уточнил Пасечник.

«На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что ЛНР никогда не вернется в состав Украины, и в 2014 году мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией», – заключил глава ЛНР.

Напомним, речь идет о письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, которое ранее появилось в украинских СМИ. В документе говорится, что большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в Россию или центральные и западные области Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя его, отметил, что нового в этом плане ничего нет, так как «киевские власти давно живут надеждами избавиться» от них.

Полпред России на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что реализация возможных планов депортации народа Донбасса поставит под вопрос дееспособность Киева.

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