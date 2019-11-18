Грызлов оценил план Киева по «депортации народа Донбасса»

Реализация возможных планов депортации народа Донбасса поставит под вопрос дееспособность Киева, заявил полпред России на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов.

«В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию Минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса», – передает ТАСС.

Он призвал Киев воздержаться от возможных провокационных заявлений и действий.

«Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков», – заявил политик.

Он напомнил, что Минские соглашения закреплены резолюцией СБ ООН, и не нужно надеяться на их «пересмотр в других форматах», а тем более «пытаться сделать это в одностороннем порядке».

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что разработанный командой президента Украины Владимира Зеленского «план депортации народа Донбасса» не стал для руководства Донецкой народной республики неожиданностью.

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