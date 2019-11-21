Задержанным в Южной Корее российским бейсджамперам разрешили уехать домой

Прокуратура Южной Кореи разрешила двум российским бейсджамперам покинуть страну после прыжков с крыш небоскребов в Пусане.

Расследование уголовного дела против россиян проводилось без ареста, но подозреваемым на 10 дней запретили выезд из страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

В случае незаконного проникновения законодательство страны предусматривает штраф до 5 млн вон (около 4,2 тыс. долларов) или заключение на срок до трех лет. Прокуратура Пусана запросила максимальный штраф в качестве наказания.

«Виды проникновения на территорию зданий различны, но размер штрафа в отношении россиян был установлен с учетом опасности их действий», – отметили в надзорном ведомстве.

Россияне выплатили штраф, после признания обвинения они могут вернуться на родину.

На данный момент суд еще не вынес решения, но вероятность изменения штрафа небольшая, процесс может длиться без присутствия обвиняемых в Южной Корее.

Напомним, двое россиян были задержаны в южнокорейском городе Пусан после того, как совершили прыжок с парашютом с крыши одного из высотных зданий.