Российские бейсджамперы задержаны в Южной Корее

Двое россиян были задержаны в южнокорейском городе Пусан после того, как совершили прыжок с парашютом с крыши одного из высотных зданий, сообщили местные СМИ.

Как сообщил телеканал Уай-ти-эн, ночью 9 ноября россияне без разрешения, пробрались на крышу 178-метрового небоскреба в приморском районе Хэундэ города Пусан. После прыжка они приземлились на крышу соседнего здания. На кадрах видео, сделанного экстремалами которой отчетливо виден сам прыжок, передает ТАСС.

Сейчас полиция расследует обстоятельства несанкционированного проникновения любителей бейсджампинга на крышу здания.

Напомним, ранее бейсджампер погиб при прыжке с Мичиганской телевышки в США.