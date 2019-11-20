Иран запланировал взять кредит у России на 5 млрд долларов

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан приедет в Москву для переговоров о кредите в размере 5 млрд долларов.

Дата визита назначена на 21 ноября, передает ТАСС.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон с 15 декабря восстанавливает односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран объявил о начале обогащения урана на этом объекте. Отказ Тегерана от ряда обязательств по ядерной сделке связан с выходом из нее США.